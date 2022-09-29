Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Гергель Гуляш, пише Reuters.

"Угорщина вже багато зробила для підтримки європейської єдності, але якщо в пакеті є енергетичні санкції, то ми не можемо і не будемо його підтримувати", - сказав Гуляш на брифінгу.

У середу Єврокомісія запропонувала нові санкції проти Росії, включаючи більш жорсткі торговельні обмеження і обмеження цін на нафту для третіх країн.

Запропоновані санкції не передбачають більш жорстких заходів, включаючи заборону на імпорт російських алмазів.

Для введення санкцій країнам ЄС потрібна одностайність, угорський прем'єр Віктор Орбан раніше цього тижня заявив, що санкції ЄС "дали зворотний ефект", підвищивши ціни на енергоносії і завдавши удару по європейській економіці.

"Ми чекаємо на остаточний, повний список санкцій, і тоді ми можемо вести переговори про це. Угорщина не може підтримати енергетичні санкції", - сказав Гуляш.

В ЄС очікують, що домовленість про наступний пакет санкцій проти Росії або, принаймні, основна частина пакета, буде до саміту наступного тижня.

Також стало відомо, що Угорщина знову заблокувала накладання санкцій проти очільника РПЦ Кирила Гундяєва.

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