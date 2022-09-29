Про це він написав у твіттері.

"Як не дивно, але деякі країни-члени ЄС намагалися застосувати санкції до патріарха Кирила, проте Угорщина заблокувала їх, як і минулого разу. "Жодного релігійного лідера для переліку", - ідеться в повідомлені.

1 червня стало відомо, що Угорщина категорично проти накладання санкцій на патріарха Кирила. Наступного дня стало відомо, що з ухваленого шостого пакету санкції виключили очільника РПЦ.

Згодом голова Європарламенту заявив, що такий випадок є наслідком "обмеженості зовнішньої політики".

28 вересня Естонія запропонувала знову включити патріарха Кирила в санкційний список ЄС.