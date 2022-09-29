Угорщина вчергове заблокувала санкції проти патріарха Кирила, - ЗМІ
Журналіст Радіо Свободи Рікард Йозвяк повідомив, що Угорщина знову заблокувала накладання санкцій проти очільника РПЦ Кирила Гундяєва
Про це він написав у твіттері.
"Як не дивно, але деякі країни-члени ЄС намагалися застосувати санкції до патріарха Кирила, проте Угорщина заблокувала їх, як і минулого разу. "Жодного релігійного лідера для переліку", - ідеться в повідомлені.
- 1 червня стало відомо, що Угорщина категорично проти накладання санкцій на патріарха Кирила. Наступного дня стало відомо, що з ухваленого шостого пакету санкції виключили очільника РПЦ.
- Згодом голова Європарламенту заявив, що такий випадок є наслідком "обмеженості зовнішньої політики".
- 28 вересня Естонія запропонувала знову включити патріарха Кирила в санкційний список ЄС.
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