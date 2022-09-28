Естонія пропонуватиме включити очільника РПЦ Кирила у санкційний список ЄС

Про це заявив голова МЗС ЕР Урмас Рейнсалу.

За його словами, така ініціатива викликана заявами патріарха, які вихваляють "геноцидну війну".

Глава Російської православної церкви (РПЦ) Кирил заявив днями, що у війні проти України російські солдати виконують своє покликання та обов'язок перед батьківщиною та суспільством, тому їхні дії можна порівняти з самопожертвою. За словами Кирила, загиблим російським солдатам буде прощено абсолютно всі їхні гріхи.

27 вересня Кирило у проповіді після літургії у храмі Христа Спасителя заявив про важливість духовної мобілізації, яка, за його словами, має допомогти "повному примиренню Росії та України". При цьому "примирення" у розумінні РПЦ не повинно йти шляхом "небезпечних компромісів".

Відзначимо, що про накладення санкцій ЄС на Кирила йшлося при обговорення минулих пакетів. Проте єдності щодо цього досягнути не вдалося. Категорично проти впровадження санкцій проти Кирила виступила Угорщина.

Петро Порошенко у квітні закликав світ запровадити санкції проти Російської православної церкви та її очільника Гундяєва (Кирила) за участь у воєнних злочинах та геноцид українців.

16 червня санкції проти патріарха Кирила та низки прокремлівських злочинців ввела Британія.

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