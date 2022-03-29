Гуманітарні коридори 29 березня: людей евакуюватимуть з Маріуполя, Мелітополя і Енергодара, - Верещук

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.



"Плани роботи гуманітарних коридорів на сьогодні, 29 березня 2022 року. Погоджено три гуманітарні коридори", – сказала Верещук.



У Днецькій області людей намагатимуться евакуювати з міста Маріуполь до Запоріжжя на власному автотрансопрті.



"Зараз із Запоріжжя вирушило 34 автобуси для евакуації маріупольців із міста Бердянськ. Ми розраховуємо, що до вечора вони дістануться до міста", – вказала Верещук.



28 березня вдалося вивезти із Бердянська 880 маріупольців, хоча погодження на гуманітарний коридор рашисти не дали. Верещук нагадала, що за адресою вул. Мелітопольске шоссе, 87б у Бердянську для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Також у Бердянську працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям (097-551-59-17,050-439-75-29). У Запоріжжі маріупольці можуть звертатися до гуманітарного штабу за телефонами: 095-220-41-11, 067-220-41-12, 0800-503-508.



Крім того, Верещук анонсувала гуманітарний коридор у Запорізькій області з Мелітополя до Запоріжжя.



"Автобуси і гуманітарна допомога уже виїхали зранку із Запоріжжя. Час їх прибуття залежить від швидкості проходження блок-постів. Автобуси будуть забирати людей біля відділення ДСНС (вул. Алєксєєва,12).



Також колона людей на приватному транспорті мала виїхати о 10 ранку 29 березня з Енергодару до Запоріжжя в супроводі машини ДСНС (формування колони напроти міськради, вул. Курчатова,14).



Крім того, до Енергодару з Запоріжжя вирушила колона з гуманітарною допомогою, додала міністерка.



Нагадаємо, в Енергодарі планувалася організація зеленого коридору для легкових авто.

Через ризик провокацій з боку окупантів гуманітарних коридорів 28 березня не відкривали.