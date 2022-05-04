Гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя 4 травня евакуювали 344 людини

Про це у телеграм повідомила Віцепрем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



"Сьогодні (4 травня, - ред.) в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони щойно прибули до Запоріжжя. Ще одна наша маленька перемога", - написалаа вона.



За словами Верещук маріупольська гуманітарна операція триває.

1 травня з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вдалося вивезти 100 цивільних осіб.