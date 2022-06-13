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Гуманітарний хаб "Схід – Захід" у Харкові передав понад 640 тонн допомоги

13 червня, 2022 понедiлок
17:31
війна з Росією

У Харкові з перших днів війни працює створений "Європейською Солідарністю" гуманітарний хаб "Схід – Захід", який надає допомогу як військовим, так і цивільним. Від початку широкомасштабного вторгнення волонтери передали більше 640 тонн допомоги

Про діяльність волонтерів розповіла на своєму ютуб-каналі співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко, яка днями побувала у Харкові. 

Ірина Геращенко наголошує: люди, які небезпеку не залишили свої міста і села, зі зброєю в руках захищають Україну або займаються волонтерською допомогою – це і є справжня нова еліта нашої держави.

"Вирішили організувати власний хаб в Харкові, і безпосередньо все, що надходило на наш офіс і склад у Львові, ми спрямовували сюди. За цей час вдалося спрямувати львівською командою до Харкова 640 тонн гуманітарної допомоги, понад 400 тонн продуктів харчування, понад 80 тонн медичних засобів та медикаментів, засоби гігієни та інші види гуманітарної допомоги, яку надавали всі організації, що були дотичні до цього. Закарпатська, Вінницька, Волинська, Полтавська, Черкаська, Київська, Дніпровська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька", – розповідає народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність", очільниця Харківської організації партії Ірина Фріз.

За її словами, допомогу також надавали Українська греко-католицька церква, діаспори Німеччини, Польщі, Угорщини, Італії.

"Гасло нашого хабу було дуже просте – зроби все, що ти можеш там, де ти є. І ми це робили", – додала Фріз.

"Частину ми розвозили самі, частину через наші волонтерські дружні організації, дещо возили навіть на передову. Особливо спочатку, коли лінія фронту була зовсім поруч з містом, доводилося їздити в найгарячіші точки. Ми чесно працюємо, тому що надаємо допомогу тим, кому вона найбільш потрібна. Люди вдячні, ми допомагаємо нашим захисникам, вони допомагають нам", – сказав волонтер Дмитро Панасенко.

"Найбільш вживаними препаратами є група сердечних препаратів, група для лікування кишково – шлункового такту і протидіабетичні. Це три головні групи, які завжди збираємо. Саме в цих препаратах є потреба майже щоденна», – розповідає волонтер команди "Схід – Захід" із позивним "Провізор".

"З перших днів війни були великі діри в аптеках, не було фармацевтів, керівники закладів боялися просто відчинятися. Зраз Харків більш – менш оговтався і працює стабільно. Тому наш фокус зараз – це метро, підвали", – додав він.

"Ви не втекли від того, щоб взяти зброю і піти захищати Україну, ви не втекли від ваших переконань, ви не втекли від того, що як би тобі не було важко, треба допомагати тому, хто цього потребує, це наші ЗСУ, це наші переселенці, це Харків", – подякувала волонтерам Ірина Геращенко.

"У нашій команді "Європейської Солідарності" – нова еліта, це ті, хто взяли в руки зброю, це наші депутати обласні, міські, місцеві, які захищають країну. Це наші регіональні лідери, які демонструють лідерські якості, вони гуртують команди, вони допомагають своєму регіону", – наголошує Ірина Геращенко.

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