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Гуманітарний комітет підтримав постанову про цінність свободи слова під час воєнного стану

11 квітня, 2022 понедiлок
16:59
Суспільство Микола Княжицький

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав проєкт постанови 7266 про цінність свободи слова під час воєнного стану

Про це "Детектору медіа" повідомив нардеп "Європейської солідарності", член комітету Микола Княжицький.

За словами Княжицького, проєкт постанови "Про цінність свободи слова, гарантії діяльності журналістів і засобів масової інформації під час дії воєнного стану" був підтриманий більшістю членів комітету.

Також комітет звернувся до РНБО, Концерну РРТ, Нацради та МКІП за роз’ясненнями, на яких підставах із цифрового етеру вимкнули Прямий, "Еспресо" та 5 канал.

Очікується, що на найближчому засіданні комітет розгляне питання відключення каналів, запросивши представників мовників, а також представників концерну РРТ, Мінкульту і Нацради.

4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали надіслали листи з цього приводу до президента, РНБО, СБУ, Міністерства оборони і Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Канали просять президента втрутитись і захистити "право журналістів, які професійно воюють на інформаційному фронті, на професію і свободу слова". Вони вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.

  • Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що не ухвалювала рішення про вимкнення телеканалів "Прямий", "5 канал" та "Еспресо".
  • Понад 150 представників української наукової та культурної інтелігенції підписали лист президенту України, Національній раді з питань телебачення та радіомовлення, Раді національної безпеки та оборони, в якому висловлюють підтримку телеканалам "Еспресо", "Прямому" і 5-му та свободи слова в Україні, та вимагають відновити їх мовлення в цифровому ефірі.
  • Депутати від "Євросолідарності" Микола Княжицький, Софія Федина й Олег Синютка знайшли в Ковелі концерн РРТ, який вимкнув з етеру Еспресо, Прямий і 5 канал, і попросили негайно ввімкнути канали.
  • Політолог Ігор Рейтерович вважає, що в рішенні відімкнення певних каналів, серед яких "Еспресо", є спроба встановити тотальний контроль над інформаційним простором.
свобода слова
Микола Княжицький
війна з Росією
Концерн РРТ
Еспресо Т2
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