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Гуменюк пояснила, чому військові вважають відкриття пляжів на Одещині недоцільним

10 серпня, 2023 четвер
11:16
Суспільство заміновані пляжі Одещини, міна

Речниця "ОК Південь" Наталя Гуменюк заявила, що повне відкриття пляжів на Одещині до оксамитового сезону є недоречним. У Чорному морі перебувають кораблі РФ

Про це вона сказала в коментарі "Суспільному".

"Позиція військового командування полягає в тому, що узбережжя Чорного моря — це все-таки лінія охорони та оборони, а також лінія надзвичайної небезпеки. Ми розуміємо, що російські кораблі знаходяться досить далеко від берегів, які контролюються Україною сьогодні, але абсолютно виключати ймовірність висадки ворожого десанту не може ніхто", - заявила Гуменюк.

Також вона наголосила на високій мінній небезпеці, особливо після зриву "зернової угоди".

"Понад 30 мін із початку цього року вже винесло до узбережжя в нашій зоні відповідальності, а це Миколаївщина, Одещина та Херсонщина", - зазначила речниця ОК "Південь".

"Треба також розуміти, що наслідки від підриву Каховської ГЕС ще не повністю вичерпані, оскільки сміття може залягати на глибині, або серед островів сміття, що дрейфують у морі", – додала вона.

Новини
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Одещина
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