Гуменюк: Україна не причетна до атаки на корабель РФ у Чорному морі
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк спростила заяви ворога про причетність України до атаки на корабель РФ у Чорному морі
Про це Гуменюк розповіла під час брифінгу в Медіацентрі України.
"В умовах гібридної війни ворог дуже потужно розгортає інформаційний фронт. Те, що вони готують провокації в Чорному морі, ми попереджали заздалегідь. І це одна з подібних провокацій, яка навіть на інформаційному фронті може бути розігнана саме в такий спосіб", - заявила Гуменюк.
"Це може бути провокування України на конкретні дії, або наганяння страху на судновласників, які намагаються співпрацювати з Україною", - додала Гуменюк.
Що відомо про заяви РФ з приводу атак на їхні кораблі
Так, у міноборони РФ 1 серпня звинуватили ЗСУ в атаці безекіпажними катерами двох кораблів Чорноморського флоту, які знаходилися за 340 км від Севастополя. Стверджується, що нібито трьома морськими безекіпажними катерами намагалися атакувати патрульні кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков", які діяли за 340 км на південний захід від Севастополя.
Також 2 серпня російська влада знову заявила, що Україна нібито спробувала атакувати корабель РФ морським безпілотним катером у Чорному морі.
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