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Гундяєв відвернувся від Трійці

Євстратій Зоря
12 жовтня, 2023 четвер
16:49
Погляд Євстратій Зоря

Вчора у Москві засідав синод Гундяєва. Низка промовистих рішень були оголошені. Але найбільш промовистими були не вони

На фото - речник Моспатріархії Лєґойда. А за спиною у нього - підхалімажна єретична подєлка.

Яка дуже чітко показує сутність того, на що остаточно перетворилася Моспатріархія. Бог, християнство, віра, спадок Церкви - все, що символізує образ Трійці - є лише фон для Гундяєва.

Фото: https://www.facebook.com/yevstr

Підхаліми, які придумали таке зображення (мабуть, на честь відвоювання Гундяєвим всесвітньо відомої ікони у музею) навіть не замислилися над тим, наскільки воно символічне.

Гундяєв відвернувся від Трійці.

Хтось може сказати, що то такий невдалий задум, втілений виконавцями. Але враховуючи два факти - ця подєлка висить в офіційному приміщенні Моспатріархії й саме на її фоні, привертаючи до неї увагу, виступає речник Гундяєва Лєґойда - можна стверджувати, що самому персонажу вона сподобалася. Сподобалося, що Трійця - фон для нього, "Гундяєва вєлікава і ужаснава".

Послідовники м. Онуфрія - оце і є те, заради чого ви руйнуєте єдність Церкви в Україні. Духовно не страшно бути послідовниками такого "вєлікава атца"?

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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