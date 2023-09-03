ГУР показало пілота, який приземлив російський гелікоптер в Україні

Російського пілота Мі-8 показали у тизері документального фільму "Збиті льотчики Росії" із циклу "Воєнна розвідка України".

У стрічці розкажуть про деталі проведеної спецоперації українських розвідників.

В анонсі російський пілот заявив: "Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, - це лише питання часу".

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Документалку "Збиті льотчики Росії" покажуть 3 вересня о 22:15 в ефірі національного телемарафону.

Що відомо про спецоперацію "Синиця"

23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ.

Також зазначається, що разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.