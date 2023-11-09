ГУР про ліквідацію луганського колаборанта Філіпоненка: "Сигнал для всіх воєнних злочинців"

Про це Юсов сказав в ефірі телемарафону.

"Ліквідовано воєнного злочинця. Це дуже важливий сигнал для всіх зрадників, колаборантів, для всіх тих, хто був причетний до воєнних злочинів, що справедливе покарання невідворотне. Є два варіанти: здаватися в полон або чекати, поки відплата прийде в інший спосіб", - заявив він.

За його словами, Філіпоненко відповідав за організацію катівень для військових і цивільних заручників і навіть особисто піддавав людей тортурам.

"Попри те, що він наразі формально не обіймав якихось ключових посад в окупаційних адміністраціях, це була важлива фігура в тій рашистській екосистемі. Операція готувалася довго, ретельно, було враховано фактор безпеки для виконавців також", - зазначив Юсов.