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ГУР про ліквідацію луганського колаборанта Філіпоненка: "Сигнал для всіх воєнних злочинців"

9 листопада, 2023 четвер
14:53
Війна з Росією Андрій Юсов

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що операцію з ліквідації луганського колаборанта Михайла Філіпоненка готували дуже довго

Про це Юсов сказав в ефірі телемарафону.

"Ліквідовано воєнного злочинця. Це дуже важливий сигнал для всіх зрадників, колаборантів, для всіх тих, хто був причетний до воєнних злочинів, що справедливе покарання невідворотне. Є два варіанти: здаватися в полон або чекати, поки відплата прийде в інший спосіб", - заявив він.

За його словами, Філіпоненко відповідав за організацію катівень для військових і цивільних заручників і навіть особисто піддавав людей тортурам.

"Попри те, що він наразі формально не обіймав якихось ключових посад в окупаційних адміністраціях, це була важлива фігура в тій рашистській екосистемі. Операція готувалася довго, ретельно, було враховано фактор безпеки для виконавців також", - зазначив Юсов.

  • 8 листопада у тимчасово окупованому Луганську від підриву авто загинув колишній начальник управління "народної міліції ЛНР" Михайло Філіпоненко.
Україна
Луганськ
ГУР
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