ГУР: у боях за Гостомельський аеропорт РФ втратила близько 200 елітних фахівців із захоплення летовищ

Про це повідомляє пресслужба ГУР, посилаючись на слова неназваного командира підрозділу спецпризначення ГУР МО України, офіцера-розвідника, який брав участь у битві за Київ.

Він нагадав, що у Гостомелі росіяни хотіли висадити десант та захопити аеродром "Антонов". Його окупанти планували використовувати для швидкого перекидання авіацією техніки та живої сили, щоб надалі окупувати Київ.

"Схоже, росіяни думали, що повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час "приштинського кидка" в Косово від 12 червня 1999 року. Вони думали, що в Гостомелі повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час подій у Казахстані на початку січня 2022 року. Вони були настільки самовпевнені, не усвідомлюючи, що мають справу з українцями", - вказав офіцер-розвідник.

За його словами, українські спецпризначенці та інші підрозділи Сил оборони прагнули нищити якомога більше сил ворога та не допустити захоплення аеродрому.

"У боях за аеродром "Антонов" держава-агресор втратила близько 200 елітних бойових фахівців із захоплення аеродромів та аеропортів, які десятиліттями брали участь у військових навчаннях такого типу", - підсумував спецпризначенець.