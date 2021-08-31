Гурт The Hardkiss випустив кліп на трек "7 вітрів"
Український рок-гурт The Hardkiss випустив відеороботу на пісню "7 вітрів".
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Кліп складається з кадрів, змонтованих із концертів The Hardkiss. Також окремо в відеороботі постає солістка Юлія Саніна, яка діє на фоні авіації і зрештою виходить на сцену.
Трек увійшов до альбому "Жива і не залізна", який гурт випустив до свого 10-річчя у травні цього року.
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