Гурт ТНМК та репер YARMAK випустили кліп на підтримку ЗСУ
Гурт ТНМК та репер-воїн YARMAK випустили кліп на підтримку Збройних Сил України
Відео в telegram опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
"Вийшов кліп ТНМК та репера-воїна YARMAK на підтримку нашої армії. Дякуємо артистам, які просувають ЗСУ", - наголосив командувач.
Сирський також відзначив, що у зйомках кліпу брали участь бойові підрозділи та техніка Сухопутних військ ЗСУ.
- 21 серпня стало відомо, що нова стрічка режисера Любомира Левицького "Ми були рекрутами", присвячена воїнам 3-ї Окремої штурмової бригади, оповідає шлях рекрута з позивним "Журналіст" з полігону на "вирішальну битву", заразом знайомлячи глядачів із життям та воїнами знаменитої бригади.
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