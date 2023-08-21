Український режисер Любомир Левицький знімає документальний фільм про бійців Третьої штурмової бригади

"Ми були рекрутами" — кіно в жанрі мокументарі, що поєднує художню розповідь та документальні кадри, багато з яких були зняті штурмовиками та розвідниками підрозділу безпосередньо під час виконання бойових завдань. В центрі сюжету — 19-річний юнак з позивним "Журналіст", що приймає рішення стати до лав ЗСУ, щоб "увірватись у вирішальну битву" замість залишатись "тим, від кого нічого не залежить".

Особиста історія молодого воїна тісно переплітається з історією самої бригади, досліджуючи мотивацію сотень хлопців та дівчат, що готові ризикувати життям заради свободи мільйонів українців. Для глядачів це буде глибоке занурення в характери справжніх воїнів, їхню філософію та за лаштунки реальних буднів бойового підрозділу, сповнених виснажливої підготовки, запеклих боїв, а також щирого гумору та безумовної віри у перемогу світла над темрявою.

Це другий фільм Любомира Левицького в документальному жанрі, присвячений повномасштабній війні. Першим стала документальна короткометражка "Йди за мною".