Український режисер Любомир Левицький знімає документальний фільм про бійців Третьої штурмової бригади
Нова стрічка режисера Любомира Левицького "Ми були рекрутами", присвячена воїнам 3-ї Окремої штурмової бригади, оповідає шлях рекрута з позивним "Журналіст" з полігону на "вирішальну битву", заразом знайомлячи глядачів із життям та воїнами знаменитої бригади
"Ми були рекрутами" — кіно в жанрі мокументарі, що поєднує художню розповідь та документальні кадри, багато з яких були зняті штурмовиками та розвідниками підрозділу безпосередньо під час виконання бойових завдань. В центрі сюжету — 19-річний юнак з позивним "Журналіст", що приймає рішення стати до лав ЗСУ, щоб "увірватись у вирішальну битву" замість залишатись "тим, від кого нічого не залежить".
Особиста історія молодого воїна тісно переплітається з історією самої бригади, досліджуючи мотивацію сотень хлопців та дівчат, що готові ризикувати життям заради свободи мільйонів українців. Для глядачів це буде глибоке занурення в характери справжніх воїнів, їхню філософію та за лаштунки реальних буднів бойового підрозділу, сповнених виснажливої підготовки, запеклих боїв, а також щирого гумору та безумовної віри у перемогу світла над темрявою.
Це другий фільм Любомира Левицького в документальному жанрі, присвячений повномасштабній війні. Першим стала документальна короткометражка "Йди за мною".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.47 Купівля 37.47Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.99Продаж 42.02
- Актуальне
- Важливе