Гурт TVORCHI вирушив на "Євробачення-2023": потяг відправився з Києва
Український гурт TVORCHI, який представлятиме Україну на "Євробаченні" цьогоріч, вирушив потягом до Хелма, звідки і дістанеться до британського Ліверпуля
Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці у телеграмі.
Артисти вирушили 1 травня з київського вокзалу.
"Гурт TVORCHI, який цього року представлятиме Україну на Євробачення, вчора ввечері відправився поїздом Київ - Хелм (під кодовою назвою TVORCHI EXPRESS) до Ліверпуля, де вже за кілька днів розпочинається наймасштабніше щорічне пісенне шоу. Бажаємо хлопцям успіху та перемоги, і вже готові безпечно доставити кришталевий мікрофон до столиці, як і минулого року", - йдеться у повідомленні.
Довідка: 67-й пісенний конкурс мав відбутися в Україні, адже український гурт Kalush Orchestra у 2022 році здобув перемогу. Але з метою безпеки, неможливо провести "Євробачення-2023". Тому конкурс від імені України відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія. Місце проведення – арена Liverpool. Перший півфінал "Євробачення-2023" глядачі вже зможуть побачити 9 травня, другий – 11 травня. Ім'я переможця оголосять 13 травня, саме тоді відбудеться фінал.
Цьогоріч представники від 37 країн братимуть участь у конкурсі. Від участі відмовилися три країни - Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія - пояснивши своє рішення браком фінансування. Крім того, Росію відсторонили від конкурсу. Європейська мовна спілка (EBU) 2022 року призупинила членство РФ через повномасштабне вторгнення до України. Також дискваліфікували і Білорусь, позбавлення членства країни відбулося у 2021 році через порушення прав людини у країні.
- 12 березня учасники музичного гурту TVORCHI, який представлятиме Україну на "Євробаченні-2023", заявили, що не впевнені, що зможуть виїхати з країни через нові правила перетину кордону від Міністерства культури та інформаційної політики України.
- Згодом Міністерство культури та інформаційної політики пообіцяло допомогти гурту TVORCHI оформити належні документи, щоб він зміг поїхати в промотур "Євробачення".
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