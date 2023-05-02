Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці у телеграмі.

Артисти вирушили 1 травня з київського вокзалу.

"Гурт TVORCHI, який цього року представлятиме Україну на Євробачення, вчора ввечері відправився поїздом Київ - Хелм (під кодовою назвою TVORCHI EXPRESS) до Ліверпуля, де вже за кілька днів розпочинається наймасштабніше щорічне пісенне шоу. Бажаємо хлопцям успіху та перемоги, і вже готові безпечно доставити кришталевий мікрофон до столиці, як і минулого року", - йдеться у повідомленні.

Довідка: 67-й пісенний конкурс мав відбутися в Україні, адже український гурт Kalush Orchestra у 2022 році здобув перемогу. Але з метою безпеки, неможливо провести "Євробачення-2023". Тому конкурс від імені України відбудеться у Ліверпулі, Велика Британія. Місце проведення – арена Liverpool. Перший півфінал "Євробачення-2023" глядачі вже зможуть побачити 9 травня, другий – 11 травня. Ім'я переможця оголосять 13 травня, саме тоді відбудеться фінал.

Цьогоріч представники від 37 країн братимуть участь у конкурсі. Від участі відмовилися три країни - Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія - пояснивши своє рішення браком фінансування. Крім того, Росію відсторонили від конкурсу. Європейська мовна спілка (EBU) 2022 року призупинила членство РФ через повномасштабне вторгнення до України. Також дискваліфікували і Білорусь, позбавлення членства країни відбулося у 2021 році через порушення прав людини у країні.