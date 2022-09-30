Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО, росіяни станом на ранок 30.09 поширили дві маніпуляції та одну дезінформацію.

Маніпуляція: Постійне представництво РФпри ООН заявило: "А.Гутерреш заявою щодо референдумів порушив статтю статуту ООН про неупередженість дій та проігнорував принцип рівноправності та самовизначення народів… у питанні України Гутерреш демонструє виборний підхід, як і країни Заходу, та ставить себе в один ряд із ними".

Маніпуляція: "В МО США не повинні сумніватися в рішучості РФ захищати суверенітет, територіальну цілісність усіма доступними засобами. Тому ризикований експеримент військових планувальників може дорого обійтися США. Військове зіткнення ядерних держав неминуче призведе до катастрофічних наслідків", – заявило Посольство РФ у США.

Дезінформація: "ЗМІ РФ повідомили, що «українська влада тероризує мирних жителів, які не евакуювалися на підконтрольну київському режиму територію, про що розповів біженець з населеного пункту, що потрапив під контроль України".