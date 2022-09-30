"Гутерреш ігнорує принцип самовизначення народів" та "влада України тероризує цивільних": нові фейки від РФ
Центр протидії дезінформації при РНБО виявив три нові фейки, які поширила роспропаганда станом на ранок 30 вересня
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО, росіяни станом на ранок 30.09 поширили дві маніпуляції та одну дезінформацію.
Маніпуляція: Постійне представництво РФпри ООН заявило: "А.Гутерреш заявою щодо референдумів порушив статтю статуту ООН про неупередженість дій та проігнорував принцип рівноправності та самовизначення народів… у питанні України Гутерреш демонструє виборний підхід, як і країни Заходу, та ставить себе в один ряд із ними".
Маніпуляція: "В МО США не повинні сумніватися в рішучості РФ захищати суверенітет, територіальну цілісність усіма доступними засобами. Тому ризикований експеримент військових планувальників може дорого обійтися США. Військове зіткнення ядерних держав неминуче призведе до катастрофічних наслідків", – заявило Посольство РФ у США.
Дезінформація: "ЗМІ РФ повідомили, що «українська влада тероризує мирних жителів, які не евакуювалися на підконтрольну київському режиму територію, про що розповів біженець з населеного пункту, що потрапив під контроль України".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.57
Купівля 40.57Продаж 41.57
-
EUR
Купівля 39.12Продаж 40.26
- Актуальне
- Важливе