"Гвардія наступу": Укрпошта оголосила про випуск нової марки 9 травня
Укрпошта випустить 9 травня нову марку "Гвардія наступу". Сьогодні відкрили передзамовлення
Про це інформує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"Друзі, як вчора сказав президент, Москву і Путіна ми не атакували. Але як там красиво палало і над Кремлем, і в їх соцмережах. Тому попри те, що марка з палаючим Кремлем ще попереду, ми робимо все, щоб підтримати цей "вогник позитиву", - написав гендиректор і анонсував випуск нової марки.
9 травня Укрпошта випустить "Гвардію наступу".
Сьогодні відкрили передзамовлення.
Поштовий набір "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу" коштує 105 гривень.
У нього входить блок марок, конверт і три картки "Державна прикордонна служба України", "Національна поліція" та "Національна гвардія України".
У цю серію увійдуть також марки присвячені Службі безпеки України та Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, але їх випустять згодом.
Донати зібрані під час оформлення передзамовлення 4-9 травня Укрпошта направить на допомогу спецпідрозділам Гвардії наступу.
"Ні на що не натякаємо, просто марки випускаємо або, використовуючи спортивну термінологію: замість "бессмертного полка" грає Гвардія Наступу", - наголосив Смілянський.
Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін.
- 11 квітня Укрпошта заявила про випуск першої NFT-марки в Україні.
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- 2 травня Укрпошта оголосила про початок голосування за нову марку до Дня захисту дітей.
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