Hubble сфотографував медузоподібну галактику в сузір’ї Кита
Космічний телескоп Hubble сфотографував завдяки камері Wide Field Camera 3 медузоподібну галактику JO201 в сузір'ї Кита
Про це інформує ESA/Hubble.
"Коли галактики-медузи рухаються міжгалактичним простором, вони повільно позбавляються газу, який тягнеться за галактикою вусиками, освітленими згустками зоряного утворення. Видно, що ці сині вусики дрейфують під ядром цієї галактики, і вони надають їй вигляду медузи", - пишуть науковці.
Hubble зафіксував саме галактику JO201 у сузір’ї Кита, яке названо на честь морського чудовиська з давньогрецької міфології.
Спостереження походить від дослідження розмірів, мас і віку згустків зіркоутворення в вусиках галактик-медуз. Астрономи сподіваються, що це забезпечить прорив у розумінні зв’язку між скиданням тиску тарану - процесом, який створює вусики галактик-медуз - і утворенням зірок.
Зображення зроблене за допомогою Wide Field Camera 3, універсального інструменту, який знімає в ультрафіолетовому та видимому діапазоні хвиль.
Довідково. Медузоподібні галактики - це тип галактик, що спостерігаються в скупченнях і виникають під дією лобового тиску газу, що натікає на них. Лобовий тиск видуває газ в міжгалактичне середовище, викликаючи спалахи зореутворення вздовж газового хвоста. Згодом у всіх таких галактиках закінчується газ, і зореутворення припиняється.
- Раніше телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував змінну зірку V 372 Orionis та її невеликого компаньйона, які розташована у Туманності Оріона.
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