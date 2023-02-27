Hubble сфотографував медузоподібну галактику в сузір’ї Кита

Про це інформує ESA/Hubble.

"Коли галактики-медузи рухаються міжгалактичним простором, вони повільно позбавляються газу, який тягнеться за галактикою вусиками, освітленими згустками зоряного утворення. Видно, що ці сині вусики дрейфують під ядром цієї галактики, і вони надають їй вигляду медузи", - пишуть науковці.

Hubble зафіксував саме галактику JO201 у сузір’ї Кита, яке названо на честь морського чудовиська з давньогрецької міфології.

Спостереження походить від дослідження розмірів, мас і віку згустків зіркоутворення в вусиках галактик-медуз. Астрономи сподіваються, що це забезпечить прорив у розумінні зв’язку між скиданням тиску тарану - процесом, який створює вусики галактик-медуз - і утворенням зірок.

Зображення зроблене за допомогою Wide Field Camera 3, універсального інструменту, який знімає в ультрафіолетовому та видимому діапазоні хвиль.

Довідково. Медузоподібні галактики - це тип галактик, що спостерігаються в скупченнях і виникають під дією лобового тиску газу, що натікає на них. Лобовий тиск видуває газ в міжгалактичне середовище, викликаючи спалахи зореутворення вздовж газового хвоста. Згодом у всіх таких галактиках закінчується газ, і зореутворення припиняється.