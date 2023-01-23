Hubble сфотографував яскраві змінні зірки у Туманності Оріона
Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував змінну зірку V 372 Orionis та її невеликого компаньйона, які розташована у Туманності Оріона
Про це повідомила обсерваторія.
Повідомляється, що обидві зірки розташовані в Туманності Оріона, колосальній області зореутворення, що приблизно за 1450 світлових років від Землі.
V 372 Оріона є особливим типом змінної зірки, відомої як "змінна Оріона". Ці молоді зірки відчувають певні бурхливі настрої та проблеми росту, які астрономи бачать як нерегулярні коливання світності.
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Відомо, що змінні Оріона часто асоціюються з дифузними туманностями, і V 372 Оріоніс не є винятком; плямистий газ і пил туманності Оріона пронизують цю сцену.
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