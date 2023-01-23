Hubble сфотографував яскраві змінні зірки у Туманності Оріона

Про це повідомила обсерваторія.

Повідомляється, що обидві зірки розташовані в Туманності Оріона, колосальній області зореутворення, що приблизно за 1450 світлових років від Землі.

V 372 Оріона є особливим типом змінної зірки, відомої як "змінна Оріона". Ці молоді зірки відчувають певні бурхливі настрої та проблеми росту, які астрономи бачать як нерегулярні коливання світності.

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Відомо, що змінні Оріона часто асоціюються з дифузними туманностями, і V 372 Оріоніс не є винятком; плямистий газ і пил туманності Оріона пронизують цю сцену.

3 січня компанія SpaceX запустила на орбіту український супутник, який розробили науковці "Київської політехніки".

У 2023 році NASA планує нові космічні місії, зокрема на Місяць та Юпітер, також кілька нових комерційних ракет можуть дебютувати.

9 січня Китай відправив у космос три нових супутники для перевірки технологій на орбіті.

Китай у п'ятницю, 13 січня, запустив у космос ще три супутники за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2Г" (Long March 2D).

У Китаї в неділю, 15 січня, ракета-носій "Чанчжен-2D" (Long March-2D) успішно вивела на орбіту 14 нових супутників.

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував 16 січня карликову неправильну галактику UGC 7983, яка розташована у сузір'ї Діви.