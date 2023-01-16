Космічний телескоп Hubble сфотографував карликову неправильну галактику в сузір'ї Діви
Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував карликову неправильну галактику UGC 7983, яка розташована у сузір'ї Діви
Про це повідомила обсерваторія.
Зокрема додається, що UGC 7983 знаходиться на відстані близько 30 мільйонів світлових років від Землі.
Зазначається, що у верхньому лівому куті цього зображення можна побачити невеликий астероїд діаметром у кілька кілометрів. Слід астероїда видно як чотири смуги світла, розділені невеликими проміжками.
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На задньому тлі від UGC 7983 можна розгледіти ряд галактик, включаючи еліптичні, а також яскраві зірки.
Довідка
Карликові неправильні галактики — космічні об'єкти з неоднорідним розподілом яскравості в зображенні. Ці галактики подібні до звичайних неправильних галактик, але відрізняються меншим розміром.
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