Космічний телескоп Hubble сфотографував карликову неправильну галактику в сузір'ї Діви

Про це повідомила обсерваторія.

Зокрема додається, що UGC 7983 знаходиться на відстані близько 30 мільйонів світлових років від Землі.

Зазначається, що у верхньому лівому куті цього зображення можна побачити невеликий астероїд діаметром у кілька кілометрів. Слід астероїда видно як чотири смуги світла, розділені невеликими проміжками.

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На задньому тлі від UGC 7983 можна розгледіти ряд галактик, включаючи еліптичні, а також яскраві зірки.

Довідка

Карликові неправильні галактики — космічні об'єкти з неоднорідним розподілом яскравості в зображенні. Ці галактики подібні до звичайних неправильних галактик, але відрізняються меншим розміром.

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