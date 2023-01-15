Китай запустив у космос 14 нових супутників
У Китаї в неділю, 15 січня, ракета-носій "Чанчжен-2D" (Long March-2D) успішно вивела на орбіту 14 нових супутників
Про це повідомляє видання Сіньхуа.
Запуск супутників, у тому числі двох дистанційного зондування Землі "Цилу-2" і "Цилу-3" (Qilu-2, Qilu-3), здійснений об 11:14 за пекінським часом (5:14 за Києвом) із космодрому Тайюань у провінції Шаньсі в Північному Китаї.
Зазначається, що всі супутники виведені на задані орбіти. Для ракет-носіїв серії "Чанчжен" (Великий похід) цей політ став 462-м за рахунком.
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