Китай запустив у космос 14 нових супутників

Про це повідомляє видання Сіньхуа.

Запуск супутників, у тому числі двох дистанційного зондування Землі "Цилу-2" і "Цилу-3" (Qilu-2, Qilu-3), здійснений об 11:14 за пекінським часом (5:14 за Києвом) із космодрому Тайюань у провінції Шаньсі в Північному Китаї.

Зазначається, що всі супутники виведені на задані орбіти. Для ракет-носіїв серії "Чанчжен" (Великий похід) цей політ став 462-м за рахунком.

3 січня компанія SpaceX запустила на орбіту український супутник, який розробили науковці "Київської політехніки".

У 2023 році NASA планує нові космічні місії, зокрема на Місяць та Юпітер, також кілька нових комерційних ракет можуть дебютувати.

9 січня Китай відправив у космос три нових супутники для перевірки технологій на орбіті.

Китай у п'ятницю, 13 січня, запустив у космос ще три супутники за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2Г" (Long March 2D)

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