На супутнику Сатурна виявили шар снігу, який може досягати товщини у 700 м: учені пояснили, як він виник
Група дослідників з усього США виявила на Енцеладі, що обертається навколо Сатурна, шар снігу товщиною до 700 метрів. Супутник може перебувати в розпалі відносної сухості
Про це інформує ScienceAlert.
Згідно з новим дослідженням під керівництвом першого автора та вченого-фізика Емілі Мартін з Національного музею авіації та космонавтики, знахідки снігу на Енцеладі, що обертається навколо Сатурна, можуть означати, що заморожений місяць мав набагато більше активних моментів у своєму минулому.
Розрахунки учених, засновані на розмірах серії западин, які називають ланцюгами тектонічних ям, припускається, що відкладення частинок льоду, що випадають з полярних гейзерів, можуть бути в деяких місцях на глибині до 700 метрів, чого не можуть пояснити поточні виверження.
"Хоча діаметр Енцелада становить лише 500 кілометрів, він є блискучою перлиною в крижаній короні Сатурна. Місяць не тільки вкритий крижаною оболонкою з високим відбиттям, але й містить глибокий рідкий океан солоної води, який просто благає досліджувати його на наявність ознак життя", - йдеться в повідомленні.
Біля південного полюса Місяця Енцелада утворюються тріщини, де вода під тиском проникає, розширюється і випаровується, вивергаючись у надзвукову заметіль із різко заморожених частинок у майже вакуумі. Частина цих замерзлих бризок океану падає на орбіту навколо Сатурна, створюючи його кільця. Важчі частинки падають назад на поверхню Місяця, накопичуючись у дрейфах того, що планетологи класифікують як форму реголіту.
У деяких кратерах на Енцеладі показали товщину снігу в середньому близько 250 метрів, а деякі глибини досягають приблизно 700 метрів.
Беручи до уваги швидкість, з якою шлейфи крижаної океанської води могли доставити відповідну кількість снігу, один з способів, як Енцелад міг би викласти достатньо снігу за останні кілька мільярдів років потенційного існування Місяця, було б, якби наноси були такими ж пухнастими та пористі, наскільки це можливо.
"Гейзери, можливо, гуркотіли в певний момент, або в історії Енцелада були додаткові шлейфи, які викидали замерзлу водяну пару. Якщо не обидва. Знання того, наскільки товстим і пухнастим є сніговий покрив Місяця в критичних місцях, було б життєво важливим для посадки зондів на його поверхню в майбутньому", - роз'яснюють науковці.
Нині ці дослідження дають свіже уявлення про одне з найдивовижніших тіл Сонячної системи.
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