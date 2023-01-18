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На супутнику Сатурна виявили шар снігу, який може досягати товщини у 700 м: учені пояснили, як він виник

18 січня, 2023 середа
14:39
Наука

Група дослідників з усього США виявила на Енцеладі, що обертається навколо Сатурна, шар снігу товщиною до 700 метрів. Супутник може перебувати в розпалі відносної сухості

Про це інформує ScienceAlert.

Згідно з новим дослідженням під керівництвом першого автора та вченого-фізика Емілі Мартін з Національного музею авіації та космонавтики, знахідки снігу на Енцеладі, що обертається навколо Сатурна, можуть означати, що заморожений місяць мав набагато більше активних моментів у своєму минулому.

Розрахунки учених, засновані на розмірах серії западин, які називають ланцюгами тектонічних ям, припускається, що відкладення частинок льоду, що випадають з полярних гейзерів, можуть бути в деяких місцях на глибині до 700 метрів, чого не можуть пояснити поточні виверження.

"Хоча діаметр Енцелада становить лише 500 кілометрів, він є блискучою перлиною в крижаній короні Сатурна. Місяць не тільки вкритий крижаною оболонкою з високим відбиттям, але й містить глибокий рідкий океан солоної води, який просто благає досліджувати його на наявність ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Біля південного полюса Місяця Енцелада утворюються тріщини, де вода під тиском проникає, розширюється і випаровується, вивергаючись у надзвукову заметіль із різко заморожених частинок у майже вакуумі. Частина цих замерзлих бризок океану падає на орбіту навколо Сатурна, створюючи його кільця. Важчі частинки падають назад на поверхню Місяця, накопичуючись у дрейфах того, що планетологи класифікують як форму реголіту.

У деяких кратерах на Енцеладі показали товщину снігу в середньому близько 250 метрів, а деякі глибини досягають приблизно 700 метрів.

Беручи до уваги швидкість, з якою шлейфи крижаної океанської води могли доставити відповідну кількість снігу, один з способів, як Енцелад міг би викласти достатньо снігу за останні кілька мільярдів років потенційного існування Місяця, було б, якби наноси були такими ж пухнастими та пористі, наскільки це можливо.

"Гейзери, можливо, гуркотіли в певний момент, або в історії Енцелада були додаткові шлейфи, які викидали замерзлу водяну пару. Якщо не обидва. Знання того, наскільки товстим і пухнастим є сніговий покрив Місяця в критичних місцях, було б життєво важливим для посадки зондів на його поверхню в майбутньому", - роз'яснюють науковці.

Нині ці дослідження дають свіже уявлення про одне з найдивовижніших тіл Сонячної системи. 

  • 3 січня компанія SpaceX запустила на орбіту український супутник, який розробили науковці "Київської політехніки".  
  • У 2023 році NASA планує нові космічні місії, зокрема на Місяць та Юпітер, також кілька нових комерційних ракет можуть дебютувати.  
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  • Китай у п'ятницю, 13 січня, запустив у космос ще три супутники за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2Г" (Long March 2D). 
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  • Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував 16 січня карликову неправильну галактику UGC 7983, яка розташована у сузір'ї Діви. 

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Світ
космос
Технології
США
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