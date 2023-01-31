Human Rights Watch позначила на карті Крим як частину Росії, - Лубінець

Про це написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

"Міжнародна неурядова організація Human Rights Watch, яка займається захистом прав людини, опублікувала звіт щодо застосування протипіхотних мін, де на карті позначила Крим як частину Росії. Звичайно ж, нині карту з сайту зняли. Однак, факт лишається фактом!" – написав він.

Дмитро Лубінець опублікував скріншот зі сторінки зі звітом, на якому видно зображення згаданої карти, а також те, що згодом її забрали з публікації.

Скріншот з facebook-сторінки Дмитра Лубінця

Лубінець додав, що йому буде "цікаво почути пояснення" щодо такої "помилки" правозахисної організації, зокрема чи це насправді помилка, чи свідоме визнання окупації.

Human Rights Watch у звіті від 31 січня звинуватила ЗСУ у використанні в Ізюмі Харківської області заборонених "мін-пелюсток", які становлять загрозу для цивільного населення. Омбудсман прокоментував звіт, зазначивши, що проблема дійсно існує, адже Україна протистоїть ворогу ще з 2014 року, а за 9 років територія України стала найбільш забрудненою у світі саме цими мінами. І додав, що Україна "залишається відданою своїм міжнародно-правовим зобов’язанням" і "завжди виявляла відкритість до розслідувань щодо будь-яких звинувачень".

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