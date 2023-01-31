Human Rights Watch звинуватила ЗСУ у використанні в Ізюмі заборонених "мін-пелюсток"
Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила ЗСУ у використанні в Ізюмі Харківської області заборонених "мін-пелюсток", які становлять загрозу для цивільного населення
Про це йдеться у звіті неурядової правозахисної організації від 31 січня.
"Україна повинна розслідувати очевидне використання її військовими тисяч реактивних протипіхотних мін у східному місті Ізюм та навколо нього, коли російські війська окупували цей район", - ідеться в документі.
В організації нагадали, що Україна є державою-учасницею Договору про заборону мін 1997 року, який забороняє будь-яке використання протипіхотних мін. Водночас цей договір не підписувала Росія.
"Українські сили, схоже, розсіяли наземні міни в районі Ізюма, спричиняючи жертви серед цивільного населення та становлячи постійну загрозу", — сказав директор відділу озброєнь HRW Стів Гуз.
"Російські війська неодноразово застосовували протипіхотні міни та вчиняли звірства по всій країні, але це не виправдовує використання Україною цієї забороненої зброї", - додав він.
- У серпні 2022 року неурядова правозахисна організація "Amnesty International" заявляла, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Після оприлюднення звіту організації очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук залишила свою посаду.
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