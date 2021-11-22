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Головна війна з Росією І Путін, і тим більше Лукашенко, вмирати не хочуть, а тому 15 разів порахують, перш ніж бити по Україні на нових напрямках, - Володимир Огризко
Ексклюзив

І Путін, і тим більше Лукашенко, вмирати не хочуть, а тому 15 разів порахують, перш ніж бити по Україні на нових напрямках, - Володимир Огризко

22 листопада, 2021 понедiлок
07:00
війна з Росією Лукашенко та Путін

Загроза розв'язання бойових дій РФ проти України на нових стратегічних напрямках, зокрема, з боку території Білорусі, передусім слід сприймати як тиск і шантаж

Такої точки зору дотримується український політик і дипломат, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко, про що він заявив в ефірі програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.

"Це зовсім не означає, що Путін ризикне піти широкомасштабною війною проти України. Його режим тримається на двох китах сьогодні - це брехня і шантах. Ось що, власне, є в його розпорядженні. 

Економіка (Росії - ред.) стагнує. Внутрішня ситуація катастрофічна. Зубожіння населення іде шаленими темпами. Населення вимирає, населення спивається, населення сидить на наркотиках. Плюс політичні переслідування, які сьогодні стали нормою в російською суспільстві. Тому теза про переможну "войнушку" вона теоретично хороша, але практично вона йому сьогодні мало що дасть. Тому що подивіться на той самий COVID в Росії, подивіться на ті самі соціальні проблеми в Росії, подивіться на ті самі проблеми Росії, коли Росія стала міжнародним ізгоєм і на неї всі дивляться як на країну, яка саме себе загнала в глухий кут. Тому, за таких внутрішньополітичних і зовнішньополітичних обставин лізти в чергову авантюру, це значить просто не мати не те що здорового глузду, а елементарної логіки", - пояснив Огризко.

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Окрім того, додав він, Путін попри всю його, як висловився дипломат, "публічну ексцентричність", "дуже хоче жити, як і дуже хочуть жити всі з його оточення".

"Тільки якщо Путін хворий на хворобу, яка називається влада, то його оточення хворе на хворобу, яка називається гроші. І вони дозволяють Путіну гратися в свої геополітичні фантазії, але хочуть жити. І тому вони будуть його тримати з усіх боків - для того щоб він продовжував гратися в оці свої фобії (створення нового Радянського Союзу, "Росія велика", "Росія унікальна", "Росія неповторна"), але не доведуть і не допустять до того, щоб він зміг натиснути на ту кнопку, яка призведе до втрати всього", - зазначив Володимир Огризко.
 


А загроза така для РФ сьогодні набагато вища, ніж 10 років назад, наголосив Огризко.

"На Росію сьогодні дивляться зовсім іншими очима. І з того ж самого Берліну, і з того самого Брюсселю, і з того Парижу. Вже не кажучи вже про Вашингтон і Лондон. Тому сьогодні його агресія означає власноручний підпис під вироком самому собі.

Сьогодні його головна функція - це підіймати градус, влаштовувати провокації, погрожувати, але в потрібний момент сказати: "Ну, це ж не я. Це Лукашенко. Як ви могли подумати про мене так погано. "Я тут не стоял". "Нас там нет", - розповів Володимир Огризко.

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"А Лукашенко не може нам оголосити війну? Не дай Боже, звісно, але...?" - звернувся до гостя програми Антін Борковський.

"Лукашенко - попри те, що він неодноразово вже казав, що він не буде триматися синіми руками за своє крісло, - таки буде триматися. Вже не синіми, а синьо-білими. І так само залишатися при владі за будь-яких обставин. Тому що поза владою його нема, як нема й Путіна. В цьому їхня ідеологічна близькість, вони хворіють на владу. І цю владу вони нікому віддавати не хочуть.

А що таке війна для Білорусі? Це теж саме, що і війна для Росії. Це означає що такої країни більше де-факто не існуватиме. Вона буде формально знаходитися серед переліку країн, але її не буде. І не відомо, що буде з її керівництвом.

В цій ситуації в Москві, а тим більше в Мінську, 15 разів порахують і прорахують те, що може статися, ніж один раз зроблять фатальну помилку", - підсумував ексочільник МЗС України.

Слід враховувати і той факт, сказав насамкінець Володимир Огризко, що українська армія та українське суспільство "сьогодні абсолютно не ті, які були ще 7-8 років тому назад".


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Білорусь
Олександр Лукашенко
Володимир Огризко
Антін Борковський
Володимир Путiн
Студія Захід з Антоном Борковським
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