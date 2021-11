Україна потребує ще більше джевелінів і байрактарів, - Майл Мак-Фол

З такою заявою Мак-Фол виступив сьогодні, 21 листопада 2021 року, після майже одночасної появи інтерв'ю начальника Головного управління розвідки при Міноборони України щодо деталей останніх планів та намірів Генштабу РФ і програмної статті кремлівського ідеолога Владислава Суркова, передає Еспресо.TV.



"Аби відповісти на провокаційні заходи Росії на кордонах України, так, Байден повинен поговорити з Путіним й одночасно надіслати більше протитанкових ракет Javelin і змусити турків надіслати більше озброєних безпілотників в Україну",- зазначив Мак-Фол в своєму твіттері.







При цьому "одночасно" (в оригіналі - at the same time) він виділив великими літерами.



"Українцям потрібно дати можливість захищатися", - наголосив дипломат.



Довідка



За президентства демократа Барака Обами Мак-Фол входив до кола розробників провальної стратегії "перезантаження" відносин з РФ.



У 2011-2014 році працював послом Сполучених Штатів в Російській Федерації.



З початком збройного вторгнення росіян до України виступає за ізоляцію країни-агресора.





