Україна потребує ще більше джевелінів і байрактарів, - Майл Мак-Фол
Американський дипломат, професор політології Майл Мак-Фол закликав уряд США сприяти отриманню українськими Збройними Силами більшої ніж тепер кількості ручних протитанкових ракет "Джевелін" та турецьких безпілотників "Байрактар"
З такою заявою Мак-Фол виступив сьогодні, 21 листопада 2021 року, після майже одночасної появи інтерв'ю начальника Головного управління розвідки при Міноборони України щодо деталей останніх планів та намірів Генштабу РФ і програмної статті кремлівського ідеолога Владислава Суркова, передає Еспресо.TV.
"Аби відповісти на провокаційні заходи Росії на кордонах України, так, Байден повинен поговорити з Путіним й одночасно надіслати більше протитанкових ракет Javelin і змусити турків надіслати більше озброєних безпілотників в Україну",- зазначив Мак-Фол в своєму твіттері.
При цьому "одночасно" (в оригіналі - at the same time) він виділив великими літерами.
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"Українцям потрібно дати можливість захищатися", - наголосив дипломат.
Довідка
За президентства демократа Барака Обами Мак-Фол входив до кола розробників провальної стратегії "перезантаження" відносин з РФ.
У 2011-2014 році працював послом Сполучених Штатів в Російській Федерації.
З початком збройного вторгнення росіян до України виступає за ізоляцію країни-агресора.
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