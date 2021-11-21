В яких місцях чекати нових ударів Росії. ЗМІ оприлюднено карту
Американське спеціалізоване видання Military News, якому начальник Головного управління розвідки при Міноборони України озвучив конкретику відносно останніх військових планів росіян та їхніх приготувань з метою вже цієї зими вдарити по Україні на нових напрямках, публікує важливу карту українських розвідників
Йдеться про оцінку кількісного та якісного складу батальйонно-тактичних груп (БТГ) збройних сил РФ станом на 15 листопада, що можуть бути залучені у бойових діях проти України на початку 2021 року, повідомляє Еспресо.TV.
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На мапі позначена дислокація та імовірні напрямки ударів загалом 39-40 БТГ з РФ:
Житомир, Київ, Чернігів, Суми - по 1 російській БТГ (загалом - 4),
Полтава, Харків - 8,
Донбас - 15,
Одеса - 6,
Херсон, Запоріжжя, Маріуполь - 7.
- Нагадаємо, в ідеолога війни з Україною, куратора ОРДЛО Владислава Суркова вийшла нова стаття з виправданням загарбницьких воєн Росії.
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