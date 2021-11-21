В яких місцях чекати нових ударів Росії. ЗМІ оприлюднено карту

Йдеться про оцінку кількісного та якісного складу батальйонно-тактичних груп (БТГ) збройних сил РФ станом на 15 листопада, що можуть бути залучені у бойових діях проти України на початку 2021 року, повідомляє Еспресо.TV.



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На мапі позначена дислокація та імовірні напрямки ударів загалом 39-40 БТГ з РФ:



Житомир, Київ, Чернігів, Суми - по 1 російській БТГ (загалом - 4),



Полтава, Харків - 8,



Донбас - 15,



Одеса - 6,



Херсон, Запоріжжя, Маріуполь - 7.

Нагадаємо, в ідеолога війни з Україною, куратора ОРДЛО Владислава Суркова вийшла нова стаття з виправданням загарбницьких воєн Росії.