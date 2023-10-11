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Ідеальний чоловік. Який він?

11 жовтня, 2023 середа
13:33
Суспільство На фото: Бурджу Озберк та Ільхан Шен у серіалі "Кохання, логіка, помста"

Ідеальність чоловіка на погляд кожної жінки різна. Та все ж, як стверджують психологи, існують певні ознаки, за якими можна сказати, що чоловік є ідеальним. Складові цього ідеального образу - це особисті якості, поведінка по відношенню до жінки та зовнішні дані

Риси характеру ідеального чоловіка

Ідеальним жінка вважає того, хто любить її такою, якою вона є, але при цьому мотивує свою половинку до розвитку та самовдосконалення. Тобі не потрібно бути топ-моделлю, щоб почуватися неперевершеною. Ідеальний бойфренд завжди надихатиме тебе.

Він не докучає питаннями і не критикує. Ідеальний бойфренд ніколи не примушуватиме тебе завжди бути поряд із ним, адже він чудово розуміє, що кожному потрібен невеликий особистий простір. Будь обережною з чоловіком, який надто щедрий на критику і прагне постійно тебе контролювати.

Ідеальний чоловік завжди дасть слушну пораду. Коли ти чимось засмучена, він зробить усе, щоб твоя посмішка прийшла на зміну твоїм сльозам.

Він не ревнує і сам не дає приводів для ревнощів.Ідеальний чоловік завжди виказуватиме тобі свою любов навіть тоді, коли він у відрядженні. Відправить смайлик, букет, подзвонить, напише sms тощо.

Ідеальний чоловік завжди знає, чого сам хоче від життя. Він не скаржиться на обставини чи негаразди. Він зробить усе можливе, аби твоя сім'я полюбила і його. Він також обов’язково познайомить тебе зі своїми друзями.

Такий чоловік із радістю втілить твої мрії у життя, або підтримає словом чи ділом.

Фото: стоп-кадр з трейлера фільму "Кохання без контракту"

Зовнішність для ідеального чоловіка

А от стосовно зовнішніх даних - тут немає цілковитої визначеності. Адже у кожної жінки свій смак.

І в багатьох випадках чоловіка можна покохати за його вчинки та ставлення до тебе. А краса - це вже як приємний бонус. Та акуратність і чистоплотність - ніхто не відміняв.

Що ж жінкам перш за все подобається в чоловіках

Фото: Freepik

Харизма  

Ален Делон, Джордж Клуні, Річард Гір, Ештон Катчер, Джуд Лоу, Орландо Блум ― слабкій статі подобаються красиві чоловіки. Але їх також зводять з розуму Бенедикт Камбербетч, Аль Пачіно, Жан-Поль Бельмондо, Серж Генсбур, Адріано Челентано, Венсан Кассель — чоловіки, чия зовнішність не вписується в канони краси. Секрет цих чоловіків — їхня харизма.

Забезпеченість

Із забезпеченим чоловіком можна впевнено дивитись у завтрашній день, бути спокійною за родове гніздечко, дітей, їх освіту й здоров’я, відчувати себе "за кам’яною стіною".

Щедрість

Щедрість ніколи не передбачає бездумне марнотратство. Та все ж, жінки не люблять жадібних та дріб’язкових чоловіків.

Інтелект

Жінкам імпонують інтелектуали з розвиненими розумовими здібностями. Поруч із такими чоловіками комфортніше жити та легше вижити.

Почуття гумору

Мати почуття гумору — не значить весь час сміятися. Люди з почуттям гумору доброзичливі, з ними приємно і легко. , 

Людяність, емпатія, гуманність

Емпатію називають найвищою чеснотою людини, без неї людина всього лише тварина.

Акуратність

Жінкам подобаються охайні чоловіки, які стежать за своєю чистотою та акуратністю.

Впевненість у собі, висока самооцінка

Закомплексований чоловік — це протиприродно. Такого ніколи не врятують ні дорогий одяг, ані інші позитивні якості. 

Стриманість

Це здатність контролювати свої вчинки та слова, вміння тримати себе в руках. 

Та життя часто непередбачуване. І жінка може раптово закохатись в чоловіка... який не володіє більшістю із цих чеснот.
 




 
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