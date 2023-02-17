Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

Він нагадав, що коли збили першу повітряну кулю, Китай відреагував жорстко та спростував причетність до цієї ситуації. Потім протягом певного часу скасували зустрічі між американськими та китайськими посадовцями.

"Фактично за тиждень ситуація дещо змінилася. США визнають, що не було розвідувальних систем на кульках. Думаю, ідеться про залаштункові переговорні речі, де обидві країни не готові сприймати цей період часу як такий, який підходить для взаємної ескалації. Думаю, що обрали більш поступливий варіант розв'язання цієї проблеми", - зауважив Сергій Згурець.