"Ідеться про залаштункові переговори": Згурець про реакцію США на китайську повітряну кулю
США та Китай не готові до взаємної ескалації, тому проводять залаштункові переговори
Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.
Він нагадав, що коли збили першу повітряну кулю, Китай відреагував жорстко та спростував причетність до цієї ситуації. Потім протягом певного часу скасували зустрічі між американськими та китайськими посадовцями.
"Фактично за тиждень ситуація дещо змінилася. США визнають, що не було розвідувальних систем на кульках. Думаю, ідеться про залаштункові переговорні речі, де обидві країни не готові сприймати цей період часу як такий, який підходить для взаємної ескалації. Думаю, що обрали більш поступливий варіант розв'язання цієї проблеми", - зауважив Сергій Згурець.
- 4 лютого США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
- 14 лютого видання The Washington Post написало, що китайська повітряна куля, яку збили на східному узбережжі США та вважають шпигунською, могла збитися з початкового маршруту через негоду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе