Ідея, що Україну підтримуватимуть зброєю після закінчення війни, - це нечесна позиція з боку партнерів, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що багаторічний конфлікт на виснаження вигідний насамперед Путіну
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Партнери заявили, що коли війна закінчиться, нам і далі допомагатимуть зброєю. І це є достатньо небезпечно. Я волів би почути, що нас візьмуть до НАТО, і тоді нам буде не потрібно так допомагати зброєю. Ми зможемо витрачати на військовий бюджет стільки, скільки витрачають країни-члени НАТО. Бути під ядерною парасолькою США та залишатися впевненими, що війна знову не прийде на нашу землю", - підкреслив Портников.
За словами журналіста, ідея партнерів щодо підтримки України навіть десятиріччями - це не дуже чесна позиція.
"Нам пропонують інший варіант. Зараз немає можливості української Євроатлантичної перспективи, - кажуть партнери, - ви будете йти до НАТО, а ми будемо допомагати. Щоб ви були сильними, щоб могли оборонятися, якщо Росія знову нападе. І тоді в Росії зрозуміють, що вони не мають на вас нападати, вважають партнери. Мені ця історія нагадує Близький Схід. Можна уявити, що війна закінчується, але починаються заходи з дестабілізацій ситуації, терористична небезпека, диверсійні дії з боку РФ. Ця ідея партнерів щодо підтримки України навіть десятиріччями - це не дуже чесна позиція. Багаторічний конфлікт на виснаження вигідний насамперед Путіну", - наголосив Портников.
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