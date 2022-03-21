"Ідея свободи стане фундаментом": українські архітектори об'єдналися заради майбутньої відбудови та шукають однодумців

Про це йдеться в спільній заяві на "Фейсбуці" НСАУ за підписами ряду архітектурних бюро з різних міст.



"Ми — архітектори України, об’єдналися для відбудови нашої держави. Відбудови українських міст, просторів, інфраструктури. Ворог підступно нищить наші будинки, школи, лікарні, культурну спадщину, цивільну інфраструктуру — все на своєму шляху. Але ми точно все відбудуємо!" – йдеться в заяві.



"Архітектурна палата Національної спілки архітекторів України створила Координаційний штаб, що працює над відновленням наших міст та громад. Ми – всеукраїнська організація, що працює в кожному регіоні. Щиро запрошуємо всіх, хто має змогу, долучатися", – додають у спілці.



НСАУ наголошує, що нова архітектура України має бути сучасною, європейською, але з тяжінням до традицій та повагою до історії. Проте в ній немає місця радянському відлунню.



"Нова архітектура України буде сучасною, європейською... З розумінням потреб у швидкому, але якісному відновленні забудови за сучасними стандартами світової архітектури. З новими сенсами. Без шлейфу поганого смаку, який тягнувся з радянських часів і який тягнув нас у так званий "рускій мір", – пояснили архітектори.



Символи радянського колоніального минулого повинні зникнути з обличчя наших міст, наголошується в заяві. У той же час ідея свободи стане фундаментом нової архітектури.



Архітекторів, інженерів, проєктувальників, вробників чи постачальників будматеріалів, готових до співпраці в рамка ініціативи, просять заповнити форму тут. Представники органів місцевої влади, городяни чи ті, хто потребує "архітектурної допомоги", мають заповнити цю форму.

Нагадаємо, тільки в Харкові російські окупанти зруйнували обстрілами майже 1 тис. будинків.

Внаслідок нічних обстрілів у Сєвєродонецьку та Рубіжному зруйновано понад 20 будинків, двоє людей загинуло.