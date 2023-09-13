Ігнорують проблеми зі здоров'ям: кримськотатарського активіста Еюпова незаконно перевели до в'язниці у РФ

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що впродовж майже півтора року увʼязнення Азамат Еюпов не отримує кваліфікованої медичної допомоги. У СІЗО він переніс чотири ішемічні інсульти, у чоловіка повноцінно не функціонує права нога.

"Ще в липні минулого року адвокату вдалося добитися обстеження в приватному медзакладі за кошти родичів. Тоді незалежні лікарі повідомили, що Азамат потребує термінової госпіталізації. Однак окупанти ці вимоги проігнорували", - зазначив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що зі 186 кримських політвʼязнів щонайменше 30 людей потребують негайної меддопомоги, серед них - 25 кримських татар.

"Ненадання належної медичної допомоги українським громадянам, яких РФ незаконно утримує у вʼязницях, має системний характер, відповідно до Женевської конвенції прирівнюється до катувань і порушує невід’ємне право – на життя", - додав Лубінець.