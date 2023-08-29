Кримського політв'язня Сулейманова, який потребує термінової операції на серці, перевели до колонії в РФ

Про це Лубінець написав у telegram.

"Громадянський журналіст Амет Сулейманов потребує термінової операції - заміни серцевого клапана. Незважаючи на погіршення стану здоров’я, кримського татарина етапували із СІЗО-2 Сімферополя до російської колонії. Куди саме, не повідомили навіть його адвокату", - зазначив він.

За словами Лубінця, раніше Сулейманова упродовж кількох тижнів утримували в карантинному відділенні СІЗО ще з 11-ма людьми, попри те, що це мале підвальне приміщення. Через перебування у таких умовах, у нього погіршився стан здоров'я.

Чоловік страждає на артеріальну та мітральну недостатність: він потребує ліків для зняття спазмів та задишки.

"Однак, його мало того, що не забезпечують потрібною меддопомогою, ще й відібрали вкрай необхідні медикаменти. Етапування політв’язня в такому стані розцінюється не інакше як катування", - наголосив Лубінець.

Омбудсмен розповів, що наразі він готує звернення до Уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової. Він вимагатиме негайно звільнити Амета Сулейманова та інших незаконно утримуваних тяжкохворих українських політв’язнів, оскільки ненадання їм належної меддопомоги має системний характер. Відповідно до Женевської конвенції це "прирівнюється до тортур і порушує невід’ємне право – на життя".

"Звертаюсь до світової спільноти, міжнародних правозахисних організацій застосувати всі наявні важелі впливу на Росію і відреагувати на ганебні факти порушення прав громадян України та вимагати звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян!", - додав Лубінець.