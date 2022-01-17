Їх має бути менше, - Пєсков відповів на заяву Нуланд про 18 сценаріїв США на випадок вторгнення РФ до України
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія також має сценарії з "забезпечення власної безпеки", але їх набагато менше, ніж 18
Про це пише ТАСС.
"Безперечно, у контексті нинішньої ситуації, авжеж, Росія думає, як забезпечити власну безпеку. Ми знаємо від шановної Нуланд, що США мають 18 сценаріїв. Ми теж різні сценарії вивчаємо. Вважаємо, що насправді їх має бути набагато менше, адже постановка питання гранично коректна у нас", - заявив Пєсков.
Він зауважив, що в таких питаннях не стоїть завдання ускладнювати те, що не є настідьки складним.
"Ми сподіваємося, що, як і говорили вже наші американські співрозмовники, цього тижня щось їм вдасться сформулювати письмово", - повідомив прессекретар президента Росії.
- Нагадаємо, раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати із союзниками розробили 18 сценаріїв на випадок агресії РФ проти України.
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