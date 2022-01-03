Їхав до Польщі з арсеналом патронів: ДПСУ затримала українця

Про це повідомляє ДПСУ.



Українець намагався виїхати до Польщі на автомобілі Honda.



Під час проходження прикордонно-митного контролю в пункті пропуску "Краківець" прикордонний пес зреагував на бардачок машини. Співробітники ДПСУ виявили там 7 різних набоїв для гладкоствольної, нарізної та травматичної зброї.



Прикордонники повідомили про знайдені патрони до Нацполіції.



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