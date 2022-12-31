Ілон Маск став першою людиною, яка втратила $200 млрд
За останні тижні генеральний директор Tesla втратив $200 млрд статків, це сталося після падіння акцій виробника електромобілів
Про це поінформували в Bloomberg.
Згідно з даними Bloomberg, 21 листопада 2021- го статки засновника Tesla Ілона Маска сягнули $340 млрд. Однак останніми тижнями грудня капітал винахідника почав різко знижуватися: тепер його оцінюють у $137 млрд.
Через падіння акцій, Tesla подешевшала на $85 млрд. Домінування Tesla в галузі електромобілів, основа її високої оцінки, під загрозою, оскільки конкуренти її наздоганяють.
"Загалом за рік вартість компанії скоротилася втричі. У січні вона оцінювалася в 1,2 трильйона доларів", - зазначили в Bloomberg.
Тим часом коли тиск на Tesla посилюється, Маск був зайнятий Twitter, який він придбав за 44 мільярди доларів наприкінці жовтня.
Акції Tesla впали на 65% у 2022 році, і цього року Маск продав стільки, щоб покрити свою покупку в Twitter, що вони більше не є його найбільшим активом.
- Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, про заяву гендиректора і засновника компанії Tesla. Ілон Маск ствердив, що упродовж приблизно двох років не продаватиме акції Tesla.
- Мільярдер і власник твіттеру Ілон Маск також заявив, що витрати соцмережі вдалося "взяти під контроль", нині їй не загрожує неминуче банкрутство.
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