Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Ілон Маск став першою людиною, яка втратила $200 млрд

Ілон Маск став першою людиною, яка втратила $200 млрд

31 грудня, 2022 субота
07:45
Світ Ілон Маск

За останні тижні генеральний директор Tesla втратив $200 млрд статків, це сталося після падіння акцій виробника електромобілів

Про це поінформували в Bloomberg.

Згідно з даними Bloomberg, 21 листопада 2021- го статки засновника Tesla Ілона Маска сягнули $340 млрд. Однак останніми тижнями грудня капітал винахідника почав різко знижуватися: тепер його оцінюють у $137 млрд.

Через падіння акцій, Tesla подешевшала на $85 млрд. Домінування Tesla в галузі електромобілів, основа її високої оцінки, під загрозою, оскільки конкуренти її наздоганяють.

"Загалом за рік вартість компанії скоротилася втричі. У січні вона оцінювалася в 1,2 трильйона доларів", - зазначили в Bloomberg.

Тим часом коли тиск на Tesla посилюється, Маск був зайнятий Twitter, який він придбав за 44 мільярди доларів наприкінці жовтня.

Акції Tesla впали на 65% у 2022 році, і цього року Маск продав стільки, щоб покрити свою покупку в Twitter, що вони більше не є його найбільшим активом. 

  • Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, про заяву гендиректора і засновника компанії Tesla. Ілон Маск ствердив, що упродовж приблизно двох років не продаватиме акції Tesla.
  • Мільярдер і власник твіттеру Ілон Маск також заявив, що витрати соцмережі вдалося "взяти під контроль", нині їй не загрожує неминуче банкрутство.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Економіка
Технології
Читайте також:
Борислав Береза
30 грудня, 2022 п'ятниця
Назріває новий дипломатичний скандал: Кулебу попросять на вихід
Пожежа в Брянській області
29 грудня, 2022 четвер
У РФ заявили, що у Брянській області безпілотники знищили пускову установку С-300
Китай
30 грудня, 2022 п'ятниця
Китай заявив про готовність бути глобальним партнером з Росією
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.95
    Купівля 39.95
    Продаж 40.77
  • EUR
    Купівля 41.52
    Продаж 42.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
31 грудня
09:37
Російськими обстрілами пошкоджено будівлю Херсонської ОВА
Упродовж доби окупанти 31 раз атакували Херсон, уражено будинки й газопровід
09:35
Ексклюзив
ТОС-1А "Солнцепек"
РФ вдарила по Авдіївці системою "Солнцепек", а ЗСУ ліквідували російських розвідників, - керівник ВЦА Барабаш
09:23
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 грудня: скільки просять за долар та євро в останній день року
08:57
ракетний удар по Львівщині
РФ може завдати нового масованого удару по Україні на новорічні свята, - британська розвідка
08:40
ЗСУ
Упродовж доби ЗСУ ліквідували 710 окупантів, 3 танки та засіб ППО
08:27
мародери
ISW: Путін своїм указом легалізував мародерство окупантів в Україні
08:26
на фото: Нікопольщина
Обстріли Нікопольщини: упродовж ночі під вогнем окупантів опинилися 2 громади
08:19
Ексклюзив
метро, Харків
Кількість людей у Харкові після звільнення більшої частини регіону тільки збільшується, - депутат облради Скорик
08:08
OPINION
Сергій Фурса
Яким бачить "карликовий алкоголік" Медведєв 2023 рік
08:00
Огляд
новий рік, різдво, сім'я
Які фільми подивитись на Новий рік та на Різдво: ТОП-7
07:20
окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Білгород-Дністровському
Упродовж доби росіяни завдали 26 авіаударів по цивільній інфраструктурі, також застосовано 10 БПЛА "Шахед", - Генштаб
06:50
Денис Шмигаль
Цьогоріч Україна витратила на сектор безпеки й оборони 1,2 трлн гривень, - Шмигаль
06:20
Андрій Юсов
Можливості росіян виготовляти нові ракети не відповідають їхнім потребам на фронті, - ГУР
05:56
Левко Кравчук встановив рекорд із налаштування Starlink
Львів’янин встановив рекорд України із одночасного налаштування терміналів Starlink
05:29
дрон Shahed-136
Росія активізувала запуск "шахедів", бо отримала або очікує на нову партію дронів з Ірану, - ISW
05:01
Дуда та Зеленський
Майже 80% поляків вважають Росію загрозою і готові допомагати Україні, - опитування CBOS
04:33
путін путлер
Для Путіна справжня загроза не розширення НАТО, а демократизація сусідніх країн, - експосол США у РФ Макфол
04:05
Косово - Сербія
Сербія та Косово після врегулювання конфлікту відкривають прикордонні пункти
03:38
Газпром
Путін дав задню і дозволив приймати газові борги від "недружніх" країн валютою
03:11
КНДР знову здійснила запуск балістичних ракет в бік Східного моря
02:44
Україна ЄС
Шмигаль: Стратегічне завдання України – відповідати критеріям вступу до ЄС до кінця 2024 року
02:16
путін - орбан
Орбан, Берлусконі та Шредер. Путін привітав з Новим роком лише трьох політиків з ЄС
01:49
Роналду став гравцем Аль-Насра
Роналду став гравцем саудівського гранда "Аль-Насра" з найбільшою платнею в історії футболу
01:21
Видання НВ змінює назву
"Більше не хочемо мати нічого спільного з мовою і культурою окупанта", - видання "Новоє Время" змінює назву
01:14
На Луганщині окупантів вибили з Новоселівського, селище під контролем ЗСУ, - спецпідрозділ KRAKEN
01:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Фронтові підсумки тижня: З часом військові об'єкти в Москві можна буде вражати як легітимні цілі
00:53
ЗАЕС і МАГАТЕ
Через обстріли ЗАЕС відключили від резервної лінії живлення, - МАГАТЕ
00:26
московська біржа
Санкції та відхід інвесторів: ринок акцій у Росії обвалився на 43%
00:08
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Зараз ми отримали найбільший історичний шанс побудувати нову Україну, - Яценюк
2022, п'ятниця
30 грудня
23:36
Олексій Резніков
Резніков звернувся до росіян: "На початку січня РФ закриє кордони, оголосить воєнний стан і проведе мобілізацію"
23:33
Ексклюзив
карта Бахмут
Противник не виконав задачу - завершити з Бахмутом до Нового року, - військовий експерт Грабський
22:47
електромережі ЛЕП світло
"Стан енергомереж контрольований": у YASNO заявили про повернення до стабілізаційних графіків у Києві
22:14
У межах проєкту "Армія дронів" придбано 1577 безпілотників, 928 уже на фронті, - Мінцифра
22:04
Маріуполь
У Маріуполі окупанти демонтували 50 багатоповерхівок із щонайменше 2500 квартирами
21:55
Ексклюзив
Микола Княжицький
Справа проти Жеваго - це переслідування іноземних інвесторів, у ній не видно інших причин, крім політичних, - Княжицький
21:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Співпраця Росії та Китаю, заяви Трампа про Зеленського та ворожі дрони у квартирах Києва. Світові ЗМІ про Україну 30 грудня
21:49
Лукашенко
За образу Лукашенка: у Білорусі громадянина Латвії засудили до 4 років ув'язнення
21:38
Ексклюзив
Жеваго Костянтин
Внутрішня боротьба за активи, - політтехнолог Загородній про справу проти Жеваго
21:03
Валерій Залужний
Ми не обирали війну, проте нам вистачить сил здолати ворога, - Залужний
20:58
санкції проти Росії
Олігархи РФ втратили $95 млрд у 2022 році на тлі санкцій через війну в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV