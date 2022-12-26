"Попереду багато роботи": Маск розповів, чи загрожує твіттеру банкрутство
Мільярдер і власник твіттеру Ілон Маск заявив, що витрати соцмережі вдалося "взяти під контроль", нині їй не загрожує неминуче банкрутство
Про це йдеться в його заяві.
"Твіттер ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства", - зазначив Маск.
Разом з тим, мільярдер зазначив, що "попереду ще багато роботи". Однак, за його словами, витрати вдалося "взяти під контроль".
Раніше Маск опублікував голосування у твіттері, чи варто йому піти з посади очільника соцмережі та пообіцяв дотриматися будь-яких результатів опитування. Однак згодом він сказав, що піде з посади генерального директора соцмережі, як тільки знайде собі належну заміну.
"Я піду з посади генерального директора, як тільки знайду когось достатньо дурного, щоб взятися за цю роботу!" - написав він.
- 23 грудня мільярдер Ілон Маск видалив функцію соцмережі #ThereIsHelp, яка мала допомагати запобіганню самогубств. Після публікації новини про це, керівниця відділу довіри та безпеки твіттеру Елла Ірвін зазначила Reuters, що воно є тимчасовим. За словами Ірвін, компанія виправляла налаштування релевантності рекомендацій ліній гарячих служб, оптимізувала розмір підказок для повідомлень і виправляла застарілі підказки. Приблизно за 15 годин після публікації виданням інформації про видалення функції #ThereIsHelp Ілон Маск написав у твіттері, що функція все ще присутня. А на критику користувачів він відповів, що ця соцмережа не запобігає самогубствам.
- 25 грудня твіттер повернув функцію #ThereIsHelp для пошуку гарячих ліній для запобігання самогубствам та домашньому насильству.
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