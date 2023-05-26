Ілону Маску дозволили проводити клінічні випробування з вживлення чипів на людях

Про це інформує Reuters.

З 2019 року Маск щонайменше чотири рази передбачав, що його компанія з виробництва медичних пристроїв розпочне випробування на людях мозкового імплантату для лікування важких станів, таких як параліч та сліпота.

Проте компанія, заснована у 2016 році, запросила схвалення FDA лише на початку 2022 року - тоді агенція відхилила заявку.

За словами співробітників компанії, FDA вказало Neuralink на кілька проблем, які необхідно вирішити, перш ніж санкціонувати випробування на людях. Зокрема, йшлося про літієву батарею пристрою, про можливість міграції проводів імплантату всередині мозку та про безпечне вилучення імплантату без пошкодження тканини мозку.

Протягом багатьох років Маск публічно описував амбітний план Neuralink. Наприкінці минулого року він потрапив до заголовків газет, коли сказав, що вже настільки впевнений у безпеці пристрою, що готовий імплантувати його своїм дітям.