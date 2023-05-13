Імовірність ядерної атаки РФ на Україну не можна відкидати, - британський експерт Грант
Не можна відкидати можливість ядерного удару РФ по Україні, адже коли Росія до чогось готується, то потім переходить до справжніх дій
Про це заявив британський експерт Глен Грант в етері Еспресо.
"Не думаю, що можна відкидати ймовірність ядерної атаки на якесь місто, тому що це якраз те, що Росія відпрацьовує, не слід забувати про це. Росіяни проводять масштабні навчання і роблять це не лише заради погрози, а для того, щоб побачити, як все це насправді працює", - зауважив він.
Експерт додав, що в РФ залишилося мало важелів тиску, крім ядерного. Виведення з ладу трубопроводів, інтернет-кабелів у Балтійському, Північному морях, Ірландії можуть спричинити удари по вітрових електростанціях.
"Вони можуть погрожувати, вони збираються це робити, але це не означає, що вони це зроблять. І все ж в даний момент вони також проходять процес підготовки. Щоразу, коли ми бачили, що Росія до чогось готувалася, вона зрештою переходила до реальних дій. Тож ми не повинні ставитися до цього легковажно", - наголосив Глен Грант.
- 9 травня CNN написало, що розвідка США, попри агресивну риторику Кремля, не бачить ознак активізації ядерних сил Росії.
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