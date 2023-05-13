Про це заявив британський експерт Глен Грант в етері Еспресо.

"Не думаю, що можна відкидати ймовірність ядерної атаки на якесь місто, тому що це якраз те, що Росія відпрацьовує, не слід забувати про це. Росіяни проводять масштабні навчання і роблять це не лише заради погрози, а для того, щоб побачити, як все це насправді працює", - зауважив він.

Експерт додав, що в РФ залишилося мало важелів тиску, крім ядерного. Виведення з ладу трубопроводів, інтернет-кабелів у Балтійському, Північному морях, Ірландії можуть спричинити удари по вітрових електростанціях.

"Вони можуть погрожувати, вони збираються це робити, але це не означає, що вони це зроблять. І все ж в даний момент вони також проходять процес підготовки. Щоразу, коли ми бачили, що Росія до чогось готувалася, вона зрештою переходила до реальних дій. Тож ми не повинні ставитися до цього легковажно", - наголосив Глен Грант.