Про це повідомляє TVP з посиланням на заяву Дуди.

"Ми знаємо, що для безпеки Європи, безпеки світу необхідно зупинити російський імперіалізм. Для мене це означає насамперед витіснення Росії за міжнародно визнані кордони України", - сказав він.

На думку польського президеньта, Росію необхідно витіснити за міжнародно визнані кордони України для того, аби гарантувати безпеку Європи та світу. Дуда також додав, що поляки розуміють - якщо українці здадуться, їхня країна може бути наступною.

"Я розумію, що в Берліні, Парижі та Брюсселі не можуть уявити, що туди може прийти російський солдат, зґвалтувати його дружину, дочку і вистрілити в потилицю, але ми, поляки, випробували на собі цю реальність", - сказав Дуда.

Крім того, Дуда наголосив, що Росія використовує пропаганду виключно як інструмент для захоплення територій, і довіряти їй небезпечно.

"Наївний той, хто вірить російській пропаганді, яка розповідає про "нацистів в Україні". Це повна нісенітниця. Просто Росія хоче панувати, розширювати свою територію, хоче використати фактично рабську працю інших народів, паразитувати на організмі інших країн і народів", - додав Дуда.

19 жовтня народний депутат Микола Княжицький висловив думку, що Україна має позбутись всіх символів російського імперіалізму. Він порівняв памʼятники російським діячам культури з триколором в українських містах. "Переслідувати студентів, які забрали бюст Пушкіна, те ж саме, що переслідувати українського солдата, який скидає російський прапор в деокупованих містах", - сказав він.

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