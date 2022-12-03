Імунітет до ковіду мають 90% населення світу
Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Ґебреїсус заявив, що нині щонайменше 90% населення планети має імунітет до вірусу COVID-19
Про це повідомляє видання Polskie Radio.
Ґебреїсус зазначив, що імунітет виник чи то через вакцинацію, чи то через попередню інфекцію. Водночас він зауважив, що пильність знижувати не варто, оскільки це може призвести до поширення нового виду вірусу, який, імовірно, витіснить наявний Omicron.
"Вразливі місця в епіднагляді, тестуванні, секвенуванні та вакцинації продовжують створювати ідеальні умови для появи тривожного нового варіанту, який потенційно може спричинити значну смертність", - наголосив Ґебреїсус.
Зазначають, що наразі у світі зареєстровано 640 млн інфікованих, ще 6,6 млн померли від хвороби. Проте, за інформацією ВООЗ, ці дані не повні, тож реальна кількість заражень і смертей може бути значно більшою.
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