Ім'я Джонсона з'явилося на українській Алеї сміливості
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Алеї сміливості зʼявилося імʼя премʼєра Великої Британії Бориса Джонсона
Про це Зеленський розповів у телеграмі.
"Борисе, уся країна хоче подякувати тобі не лише на словах, а й історично за незмінну й міцну підтримку. Тому сьогодні твоє ім’я з’явилося на Алеї сміливості. Друже, дякую за сьогоднішній візит і незмінну міцну підтримку нашої країни та людей. Завжди радий бачити тебе на українській землі!" - написав президент України.
- Нагадаємо, в День Незалежності прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув з візитом до України
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Під час неоголошеного візиту до Києва Джонсон оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 54 мільйонів фунтів стерлінгів
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