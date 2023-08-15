Про це повідомляється на сторінці ISRO твіттері.

Як наголошують в організації, місія буде запущена ракетою ISRO PSLV з космічного центру імені Сатіша Дхавана SHAR (SDSC SHAR) у Шрихарикоті.

"Aditya-L1, перша космічна індійська обсерваторія для вивчення Сонця, готується до запуску. Супутник, створений у супутниковому центрі U R Rao (URSC), Бенгалуру, прибув до SDSC-SHAR, Шрихарикота", - йдеться у повідомленні.

Космічний корабель збираються запустити на гало-орбіту в район точки Лагранжа 1 (L1) системи Сонце-Земля, що близько за 1,5 млн км від Землі. Він нестиме сім корисних навантажень для спостереження за фотосферою, хромосферою та зовнішніми шарами Сонця (короною) за допомогою різних детекторів.

ISRO відзначає, що супутник, розміщений на гало-орбіті навколо точки L1, має головну перевагу постійного спостереження за Сонцем без будь-яких затемнень/затьмарень. Це забезпечить більшу перевагу спостереження за сонячною активністю та її впливом на космічну погоду в реальному часі.

Для Індії це буде перша подібна місія.