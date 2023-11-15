Індія дозволила ввезення зерна з України без обробки метилбромідом: що це дає

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

За результатами проведених заходів та переговорів Держпродспоживслужби з Міністерством сільського господарства і добробуту фермерів Індії Україна може не обробляти зернові фумігантами з метилбромідом (СН3Br).

"Це, як наслідок, дозволяє звільнити вітчизняних експортерів від сплати передбачених місцевим законодавством додаткових платежів (пені) та експортувати зернові вантажі за умови проведення знезараження препаратами на основі фосфіду алюмінію", - заявляють у Держпродспоживслужбі.

Зазначається, що відтепер українське зерно для експорту до Індії може бути знезаражене препаратами на основі фосфіду алюмінію.

Раніше, ввезення до Індії українських зернових було значно ускладнено обов’язковими вимогами щодо фумігації препаратами з метилбромідом.

Починаючи з 2016 р., щорічно Посольство України в Індії, Мінагрополітики, Мінекономіки, Держпродспоживслужба та профільні асоціації намагались досягнути лібералізації ввезення українського зерна, зокрема дозволу проводити фумігацію препаратами на основі фосфіну (PH3) без сплати додаткових платежів.

У лютому 2023 р. Держпродспоживслужба ініціювала процес включення України до списку країн, які не обробляють зернові фумігантами з метилбромідом та сумісно з Міндовкілля відправили ініціативу на розгляд в Індію.

Повний перелік країн розміщений на офіційному сайті Дирекції із захисту, зберігання та карантину рослин Департаменту сільського господарства і добробуту фермерів Індії при Міністерстві сільського господарства і добробуту фермерів Індії за посиланням.