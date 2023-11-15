Індія дозволила ввезення зерна з України без обробки метилбромідом: що це дає
Міністерство сільського господарства і добробуту фермерів Індії включило Україну до переліку країн, які не обробляють зернові фумігантами з діючою речовиною метилбромід перед ввезенням
Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
За результатами проведених заходів та переговорів Держпродспоживслужби з Міністерством сільського господарства і добробуту фермерів Індії Україна може не обробляти зернові фумігантами з метилбромідом (СН3Br).
"Це, як наслідок, дозволяє звільнити вітчизняних експортерів від сплати передбачених місцевим законодавством додаткових платежів (пені) та експортувати зернові вантажі за умови проведення знезараження препаратами на основі фосфіду алюмінію", - заявляють у Держпродспоживслужбі.
Зазначається, що відтепер українське зерно для експорту до Індії може бути знезаражене препаратами на основі фосфіду алюмінію.
Раніше, ввезення до Індії українських зернових було значно ускладнено обов’язковими вимогами щодо фумігації препаратами з метилбромідом.
Починаючи з 2016 р., щорічно Посольство України в Індії, Мінагрополітики, Мінекономіки, Держпродспоживслужба та профільні асоціації намагались досягнути лібералізації ввезення українського зерна, зокрема дозволу проводити фумігацію препаратами на основі фосфіну (PH3) без сплати додаткових платежів.
У лютому 2023 р. Держпродспоживслужба ініціювала процес включення України до списку країн, які не обробляють зернові фумігантами з метилбромідом та сумісно з Міндовкілля відправили ініціативу на розгляд в Індію.
Повний перелік країн розміщений на офіційному сайті Дирекції із захисту, зберігання та карантину рослин Департаменту сільського господарства і добробуту фермерів Індії при Міністерстві сільського господарства і добробуту фермерів Індії за посиланням.
- Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який зробить зерновий коридор більш доступним для експортерів.
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