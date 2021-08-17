Індія евакуює посольство з Афганістану, у країні лишаються дипломати Пакистану, Китаю та РФ

Про це повідомив речник МЗС Індії Арімдам Баґчі у Twitter.



"З огляду на обставини, було прийнято рішення, що наш посол у Кабулі та його індійський персонал негайно виїдуть до Індії", - написав він.



За даними Радіо Свобода, у Кабулі лишаються диппредставництва Росії, Китаї та Пакистану.



Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність евакуації понад 10 тис. осіб з Афганістану - понад 2,5 тис. місцевих працівників диппредставництв, правозахисників, юристів, громадських активістів та інших, кому, на думку уряду, загрожує небезпека