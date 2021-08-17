Індія евакуює посольство з Афганістану, у країні лишаються дипломати Пакистану, Китаю та РФ
Індія евакуює своє посольство з столиці Афганістану - Кабулу
Про це повідомив речник МЗС Індії Арімдам Баґчі у Twitter.
"З огляду на обставини, було прийнято рішення, що наш посол у Кабулі та його індійський персонал негайно виїдуть до Індії", - написав він.
За даними Радіо Свобода, у Кабулі лишаються диппредставництва Росії, Китаї та Пакистану.
- Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність евакуації понад 10 тис. осіб з Афганістану - понад 2,5 тис. місцевих працівників диппредставництв, правозахисників, юристів, громадських активістів та інших, кому, на думку уряду, загрожує небезпека
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.62
Купівля 26.62Продаж 26.85
-
EUR
Купівля 31.25Продаж 31.63
- Актуальне
- Важливе