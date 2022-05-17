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Індія передумала купувати у Росії 10 вертольотів, вартістю понад $500 млн, - Defense News

17 травня, 2022 вiвторок
04:24
Економіка

Причиною стала невпевненість Делі щодо здатності Москви виконати замовлення, або ж тиск західних держав на фоні санкцій проти Росії

Про це повідомляє Defense New, з посиланням на представника міністерства оборони Індії.

Уряд Індії заморозив переговори з "Рособоронекспортом" і виробником оригінального обладнання "Вертольоти Росії" про придбання першої партії Ка-31 в кількості 10 одиниць. Чиновник зазначив, що припинення міжурядової угоди пов'язане з побоюваннями з приводу можливості РФ виконувати замовлення, а також з проблемами, пов'язаними з платіжними переказами.

За словами колишнього фінансового радника міністерства із закупівель Аміта Каушиша, призупинення може бути також викликане геополітичним тиском, оскільки міжнародне співтовариство засуджує повномасштабний напад РФ на Україну. Інші фактори, додав він, можуть включати бюджетні обмеження й Індія воліє купувати вертольоти вітчизняної розробки.

Індія вирішила купити вертольоти Ка-31 у РФ в травні 2019 року, але програма придбання зіткнулася з надмірними затримками через пандемію коронавірусу і високу вартість платформи.

Переговори поновилися в лютому 2022 року після того, як учасники домовилися про ціну в 520 мільйонів доларів за 10 вертольотів Ка-31, але зусилля зіткнулися з ще однією перешкодою, коли офіційні особи не змогли домовитися про валютний механізм рупія-рубль.

ВМС Індії планували використовувати вертольоти Ка-31 для другого авіаносця країни INS Vikrant, який буде введений в експлуатацію в липні. На даний момент ВМФ Індії експлуатує 14 вертольотів Ка-31.

У квітні стало відомо, що Індія відмовилася від покупки у Росії 48 вертольотів Мі-17. Рішення було прийнято після зустрічі міністрів оборони США та Індії у Вашингтоні.

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Росія
санкції
Індія
вертольоти
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