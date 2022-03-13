Індія переносить своє посольство із Києва до Польщі

Про це повідомляється у пресрелізі МЗС Індії.



"У зв’язку зі стрімким погіршенням безпекової ситуації в Україні, у тому числі нападами на західних частинах країни, було прийнято рішення про тимчасове переміщення посольства Індії в Україні до Польщі. Ситуація буде переоцінена з огляду на подальший розвиток подій", - йдеться у повідомленні.



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