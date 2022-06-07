Індія планує вдвічі збільшити закупівлю російської нафти, - Bloomberg
Індія прагне подвоїти імпорт російської нафти, отримавши поставки з більшими знижками, оскільки міжнародні покупці відмовляються від угод з Москвою через її вторгнення в Україну
Про це повідомляє Bloomberg.
Державні переробники колективно працюють над завершенням і укладанням нових шестимісячних контрактів на поставку російської нафти в Індію. Серед умов нових угод буде зазначено, що продавець буде займатися транспортуванням і страхуванням товару.
Ці угоди про постачання, якщо вони будуть укладені, будуть додатковими до поставок, які Індія вже отримує в Росії за іншими домовленостями. Деталі щодо обсягів і ціни все ще обговорюються з індійськими банками, які мають намір повністю профінансувати всі вантажі.
Серед покупців зазначено державних нафтопереробників — Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum і Bharat Petroleum та приватних— Reliance Industries і Nayara Energy, яка частково належить Роснефти.
Як державні, так і приватні НПЗ в Індії нарощують закупівлі російської нафти, оскільки санкції та торговельні обмеження, запроваджені США, Великобританією та Європейським Союзом, спричинили відмову більшості покупців від нафти з Росії і зниження рівня пропозицій.
Минулого місяця до Індії та Китаю надходила безпрецедентна кількість російської нафти, оскільки європейські покупці намагалися знайти заміну й звертались до Об’єднаних Арабських Еміратів у пошуках альтернатив.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 35.13
-
EUR
Купівля 36.01Продаж 37.46
- Актуальне
- Важливе