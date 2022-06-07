Індія планує вдвічі збільшити закупівлю російської нафти, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Державні переробники колективно працюють над завершенням і укладанням нових шестимісячних контрактів на поставку російської нафти в Індію. Серед умов нових угод буде зазначено, що продавець буде займатися транспортуванням і страхуванням товару.

Ці угоди про постачання, якщо вони будуть укладені, будуть додатковими до поставок, які Індія вже отримує в Росії за іншими домовленостями. Деталі щодо обсягів і ціни все ще обговорюються з індійськими банками, які мають намір повністю профінансувати всі вантажі.

Серед покупців зазначено державних нафтопереробників — Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum і Bharat Petroleum та приватних— Reliance Industries і Nayara Energy, яка частково належить Роснефти.

Як державні, так і приватні НПЗ в Індії нарощують закупівлі російської нафти, оскільки санкції та торговельні обмеження, запроваджені США, Великобританією та Європейським Союзом, спричинили відмову більшості покупців від нафти з Росії і зниження рівня пропозицій.

Минулого місяця до Індії та Китаю надходила безпрецедентна кількість російської нафти, оскільки європейські покупці намагалися знайти заміну й звертались до Об’єднаних Арабських Еміратів у пошуках альтернатив.

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